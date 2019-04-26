وسجل البرازيلي ساندرو مانويل (19) وعبد الفتاح آدم (22) والبوروندي سيدريك أميسي (56) والكاميروني لياندر تاوامبا (81) وإبراهيم الزبيدي (86) أهداف التعاون الذي بلغ النهائي للمرة الأولى منذ 1990 عندما خسر أمام النصر صفر-2.

ويلتقي التعاون في النهائي مع الاتحاد حامل اللقب أو النصر اللذين يلتقيان السبت في جدة.

وشهد الشوط الأول تكافؤاً في السيطرة، ولعب محمد كنو كرة عرضية شكلت خطورة على مرمى التعاون ولكن لم تجد من يتابعها داخل المرمى (13)، وتهيأت فرصة محققة للتعاون عندما انفرد ربيع سفياني وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس العُماني علي الحبسي وحولها إلى ركنية (17).

ونجح مانويل في منح التقدم للتعاون عندما استغل كرة عرضية تابعها بقوة في الزاوية اليسرى للحارس الحبسي (19).

ولم يفق الهلال من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني إثر كرة عرضية تابعها آدم على يسار الحبسي (22).

وكاد الهلال يقلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر هتان باهبري، لكن الحارس البرازيلي كاسيو دوس أنجوس أبعد تسديدته ببراعة إلى ركنية (46).

ومن هجمة منسقة نجح التعاون في إضافة الهدف الثالث بواسطة أميسي إثر كرة عرضية لعبها على يسار الحبسي (56).

وتصدى أنجوس لكرتين خطرتين لنواف العابد وكنو (77)، وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق أضاف التعاون هدفه الرابع عن طريق تاوامبا الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى (81) ثم ختم الزبيدي المهرجان بهدف خامس بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (86).