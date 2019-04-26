وقال نيمار خلال مقابلة مع شبكة "ESPN" الأميركية ونقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "هازارد لاعب مختلف، ولديه أسلوب مشابه لأسلوبي".

وتحدث النجم البرازيلي عن لاعب تشلسي الحالي، إيدين هازارد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الملكي "أعتقد إننا نستطيع اللعب سويا سنحدث الخراب إن كنا معا في نفس الفريق".

وعن سبب رحيله عن برشلونة في عام 2016 قال: "برشلونة نادي يبهرني دائما ومازالت أحبه حتى اليوم ولكن أردت تجربة شيء مختلف لهذا قررت الرحيل".

وواصل "كان القرار صعبا وترددت في بضعة لحظات طوال أسبوعين قبل أن أقرر الانتقال إلى باريس في النهاية".

ورد نيمار على الانتقادات التي وجهت له بالسفر إلى ريو دي جانيرو للاحتفال على الرغم من إصابته، قائلا: "بالطبع الأمر أزعجني، وكنت مصابا ولكن أستطيع المشي، وظللت أتدرب لمدة شهرين، وأكثر ما أزعجني هو تحدث لاعبين سابقين عني، لأنهم فعلوا هذا بل وصل الأمر إلى فعل أمور أكثر سوءا".

وتابع نيمار حديثه عن تلك الانتقادات، قائلا: "سأكون صادقا، الأمر ضايقني كثيرا، ولكن اليوم لم يعد يهمني، ولا يروق لي التفسير أكثر، لأن من يعرفني يعلم شخصيتي ومن أكون".

وعن شهرته بالمبالغة والتمثيل في العديد من الكرات، رد نيمار: "الجمهور يقف أكثر بجانب من يضرب مقارنة بمن يراوغ، وتعلمون جيدا طريقة لعبي، وهو أخذ الكرة والذهاب بها إلى منطقة العمليات والهجوم، ومهاراتي الأفضل كانت المراوغة، وتلك الانتقادات لم تريحني".