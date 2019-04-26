فوفقا لما نشره موقع "تيم توك"، الخميس، أبدى نيمار رغبته في ارتداء قميص مانشستر سيتي، الموسم المقبل، مما قد يدفع "السيتزينز" إلى دخول سباق استقدام النجم البرازيلي الذي لا يعيش أفضل أيامه في باريس سان جرمان.

وسيعني ظهور مانشستر سيتي إطلاق منافسة ضارية مع فريقي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وكلاهما أبدى رغبة في الاستعانة بنيمار.

وحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن نيمار "منفتح على فكرة العمل" تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، علما بأن الشعور متبادل، حيث يريده الأخير في ملعب "الاتحاد".

وأثار نيمار ضجة عارمة في صيف 2017 حين أعلن فجأة عن انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل مبلغ قياسي زاد وقتها عن 220 مليون دولار، وجعل منع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

لكن موسمي نيمار، 27 عاما، في العاصمة الباريسية لم يشهدا المردود الذي يناسب حجم الصفقة واسم اللاعب، إذ تعددت إصابات نيمار، وغاب عن العديد من المباريات، كما عجز سان جرمان عن المنافسة الحقيقية على دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب المطلوب بشدة في النادي الثري.

غير أن الصفقة المدوية تحتاج إلى أن يوفر مان سيتي أكثر من 200 مليون دولار لضم نيمار، وهو ما قد يستلزم التضحية بلاعب ذي وزن كبير لتمويل ضم اللاعب.

وحسب التقارير فإن اللاعب المقترح لتمويل هذه الصفقة سيكون أحد المهاجمين، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (30 عاما)، أو البرازيلي غابرييل جيسوس (22 عاما)