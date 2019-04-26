وأعلنت الرابطة، صباح الخميس، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ضمت 6 لاعبين من مانشستر سيتي، و4 من ليفربول (ليس من بينهم أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي محمد صلاح)، إضافة إلى لاعب من مانشستر يونايتد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "مترو"، فإنه لأول مرة تشهد قائمة الفريق المثالي حضور 4 لاعبين من ليفربول، هم فيرجيل فان دايك، وألكسندر أرنولد، وأندرو روبرتسون، وساديو ماني.

وتابعت الصحيفة أن "كلوب (رغم ذلك) يعتقد أن القائمة غيّبت بعض اللاعبين، أبرزهم النجم المصري وهداف الريدز في الموسم الحالي، محمد صلاح".

وقال مدرب ليفربول "إنه أمر جيد ومستحق كذلك، ظني أن ليفربول، بكل لاعبيه، هو فريق السنة في كل الأحوال"، مضيفا "في اعتقادي، فريق السنة المثالي كان يجب أن يضم 5 أو 6 أو 7 من لاعبي الريدز".

وأردف قائلا "كان صلاح يستحق التواجد مرة أخرى ضمن القائمة، إنه من بين أبرز هدافي البريمرليغ وسجل الكثير من الأهداف المهمة بالنسبة لنا".

وتابع "إضافة إلى صلاح، كان كل من جورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون يستحقان التواجد في القائمة، لأنهما يقدمان موسما رائعا".

وكان نادي تشلسي أصدر هو الآخر، الخميس، بيانا شديد اللهجة أعرب فيه عن استغرابه من استبعاد نجمه البلجيكي إيدين هازارد من قائمة الفريق المثالي للموسم الحالي.

وقال النادي اللندني "اللاعب المؤثر إيدين هازارد ليس في فريق العام على الرغم من أرقامه وإحصائياته المميزة".

وأوضح "هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها".

يشار إلى أن التشكيلة ضمت: إديرسون (مان سيتي) – ألكسندر أرنولد (ليفربول) - فان دايك (ليفربول) - إيميريك لابورت (مان سيتي) - روبرتسون (ليفربول) - برناردو سيلفا (مان سيتي)- بول بوغبا (مان يونايتد)- فيرناندينيو (مان سيتي) - ماني (ليفربول) - رحيم ستيرلينغ (مان سيتي) - أغويرو (مان سيتي).