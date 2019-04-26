وقضى أديبايور النصف الثاني من موسم 2011 مع النادي الملكي، حيث سجل ثمانية أهداف في 22 مباراة، قبل أن يلتحق بصفوف توتنهام الإنجليزي.

ونقل موقع "غول" عن المهاجم التوغولي قوله إن المدرب السابق لريال مدريد مورينيو "قتل" في إحدى المباريات رونالدو، بالرغم من تسجيله "هاتريك" (3 أهداف).

وأوضح أديبايور إن مورينيو كان عصبيا للغاية، مضيفا "أتذكر أنه في إحدى المباريات، انتهى الشوط الأول بفوزنا بثلاثة أهداف نظيفة.. وعلى الرغم من ذلك، جاء المدرب البرتغالي، خلال فترة الاستراحة، إلى غرفة تبديل الملابس وكان غاضبا، حيث ضرب المبرد (الثلاجة) والتلفزيون ورمى زجاجات المياه، لأنه لم يكن مقتنعا بأداء بعض اللاعبين".

وتابع "وفي مناسبة أخرى، أتذكر أنه قتل رونالدو (وبخه بلهجة قوية) رغم أنه سجل 3 أهداف.. وقال له إن الناس يعتبرونك الأفضل في العالم، لكنك لعبت بشكل سيئ اليوم. أثبت لي أنك الأفضل"، مشيرا إلى أن مورينيو كان دائما يركز على الفرص والأهداف الضائعة، ولا يهتم فقط بالأمور الإيجابية التي يحققها أي لاعب.

يشار إلى أن أديبايور لن يكون حاضرا في منافسات كأس أفريقيا 2019، وذلك بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل من الأدوار الإقصائية.