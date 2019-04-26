وأبدى اللاعب البلجيكي، في أكثر من مناسبة، رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث قال في إحدى حواراته الصحفية "ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن تقارير بريطانية، أن تشلسي يبدو أنه وافق على بيع هازارد إلى الريال مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار أميركي)، بعدما كان يطالب في البداية بـ116 مليون يورو (129 مليون يورو).

وأوضح المصدر "مسؤولو تشلسي اقتنعوا بضرورة الاستغناء عن اللاعب في هذا التوقيت للاستفادة من قيمته المادية المرتفعة، وذلك بعدما قضى نحو 7 سنوات في النادي منذ عام 2012 قادما من ليل الفرنسي".

وتابع: "إدارة النادي الملكي عرضت على هازارد أجرا سنويا يناهز 24 مليون يورو (26 مليون دولار أميركي)"، مضيفة "هذا سيجعل البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما اللاعب الأكثر دخلا في ريال مدريد".

وبحسبة بسيطة يعني هذا أن النجم البلجيكي سيتقاضى في سانتياغو برنابيو ما يزيد عن 2.1 مليون شهريا، أو أكثر من 70 ألف دولار في اليوم.

ويجني مهاجم الريال غاريث بيل نحو 15 مليون يورو (16 مليون دولار) في السنة، أما أجر المدافع سيرجيو راموس السنوي فلا يتجاوز 11 مليون يورو (12 مليون دولار).

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (اللاعب الأكثر دخلا في تاريخ الريال) يتقاضى 22 مليون يورو (24 مليون دولار) سنويا.