وأثار الاستفتاء انقساما وجدلا في السعودية، حين قارن بين ثلاثة من أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ الكرة السعودية، وهم ماجد عبدالله ويوسف الثنيان، وسعيد العويران.

وفيما يعتبر ماجد عبدالله أفضل لاعب سعودي، فقد تصدر سعيد العويران الاستفتاء، ما أحدث ردة فعل غاضبة بين سعوديين.

وأحرز العويران 46% من الأصوات، فيما حصل ماجد عبدالله على 32% ويوسف الثنيان على 19%.

واعتبر متابعون أن تقييم الصحيفة الإسبانية بنى على هدف واحد للعويران في مرمى بلجيكا بكأس العالم، وليس على تاريخ وإنجازات محلية وإقليمية ودولية.

وقال مغردون، إن ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية وأيقونة الملاعب، واعتبروا العويران مثله مثل النجوم الآخرين كالثنيان وسامي الحابر.

وانتصر مشاركون آخرين للعويران، الذي حقق بطولات وطنية وخارجية مع منتخب الشباب والمنتخب الأول، وكان سبب رئيسي لصعود المنتخب السعودي لدور 16 لكأس العالم 94 حسب رأيهم.

الجدل الذي أحدثه الاستفتاء في السعودية، رافقه جدل آخر في مصر قارنت فيه الصحيفة محمد صلاح بمحمود الخطيب وحسام حسن، إلا أن صلاح اكتسح بنسبة 89% الاستفتاء.