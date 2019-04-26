وارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك، في حين يملك بيراميدز 63 نقطة لكنه لعب مباراتين أكثر من قطبي القاهرة.



وسجل هدفي الأهلي صالح جمعه (31) وعلي معلول (71) من ركلة جزاء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ضغط الأهلي منذ البداية بحثا عن فوز يعيد الفريق للمنافسة على درع الدوري ويخرجه من سلسلة النتائج السلبية وآخرها سقوطه امام بيراميدز صفر-1.



وأسفر الضغط الأحمر عن هدف أول في الدقيقة 31 من عرضية المغربي وليد أزارو ليسددها صالح جمعه بين قدمي أحمد مسعود.

وتخلى لاعبو المصري عن حذرهم مع بداية الشوط الثاني وبادلوا الأهلي الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب لكن هجماتهم افتقدت للفاعلية والدقة أمام مرمى علي لطفي.



وفي الدقيقة 71 احتسب حكم المباراة المكسيكي روبرتو غارسيا ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة أزارو انبرى لها على معلول وسدد على يمين مسعود محرزا الهدف الثاني للأهلي.