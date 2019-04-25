وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، صباح الخميس، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، وضمت 6 لاعبين من مانشستر سيتي، و4 من ليفربول - ليس من بينهم محمد صلاح هداف الريدز في الموسم الحالي.

ونشر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي بيانا بعنوان: " اللاعب المؤثر إيدين هازارد ليس في فريق العام على الرغم من أرقامه وإحصائياته المميزة".

وأوضح فريق البلوز أن "هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها".

وأكد النادي أن هازارد يقدم أفضل مواسمه حتى الآن، مشيرا إلى أنه أكثر اللاعبين إسهاما في الأهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا، حيث سجل 16 وصنع 13.

ويتفوق هازارد على نجمي مانشستر سيتي رحيم سترليينغ سيرخيو أغويرو، اللذان أسهما في 27 هدفا، ويوجدان في التشكيلة المثالية.

كما أشار تشلسي إلى عدم وجود صلاح ضمن اللاعبين الـ4 لفريق ليفربول في التشكيلة المثالية، مع الفرنسي بول بوغبا.

من جانب آخر، أشارت تقارير، اليوم، بأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد بأت أقرب من أي وقت مضى، وسيتم بيع خدماته للميرنغي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ويرى البعض أن بيان تشلسي المدافع عن إيدن ربما يكون محاولة متأخرة لإقناعه بالبقاء في لندن.