وكان بيراميدز أضاف الزمالك إلى قائمة ضحاياه، عندما تغلب عليه 1-صفر، وانتزع منه الصدارة، بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في القمة المؤجلة من المرحلة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم.

إلا أن وصف شلبي الذي تحدث عن "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء"، أثار حالة من الجدل، وقال البعض إن تعليقه يحمل إيحاءات جنسية.

وقال رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام فهمي عمر لصحيفة "المصري اليوم" إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي.

وأضاف عمر: "تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها".

وكان بيراميدز فاز على الأهلي، حامل اللقب الموسم الماضي، 1-صفر أيضا، الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25.