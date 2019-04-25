وسيواجه الفريق البافاري، الذي فاز على بريمن في الدوري الأسبوع الماضي، رازن بال شبورت لايبزيج في النهائي في 25 مايو المقبل. وخسر بايرن نهائي الكأس في الموسم الماضي أمام أينتراخت فرانكفورت.

وهز بريمن الشباك مرتين في دقيقتين متتاليتين ليدرك التعادل بعد أن كان متأخرا بهدفين ثم سجل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 80 ليضمن فوز بايرن ميونيخ الذي يسعى لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بالكأس المحلية 19 مرة.

ومنح ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني، التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من مسافة قريبة مستغلا كرة سددها توماس مولر برأسه ارتدت من القائم.

وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص لكن مولر أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وقاتل بريمن للعودة في النتيجة ونجح في ذلك حين أحرز يويا أوساكو الهدف الأول في الدقيقة 74 ثم ضاعف ميلوت راشيتسا الغلة في الدقيقة 75 قبل أن يتسبب هدف ليفاندوفسكي في إسكات جمهور بريمن بعد ركلة جزاء بسبب خطأ احتسب لمصلحة كينجسلي كومان.

وكان من الممكن أن يكمل المهاجم البولندي الثلاثية في مرمى بريمن لكنه كرته التي سددها من مسافة متر واحد فقط في الوقت المحتسب بدل الضائع ارتدت من القائم.