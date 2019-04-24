ووفقا لتقرير نُشِر في صحيفة "ماركا" الثلاثاء، يتفاوض الاتحاد الإسباني على صفقة مدتها ستة أعوام لإقامة مباراة الكأس السوبر في الشرق الأوسط اعتبارا من يناير 2020.

وأقر روبياليس خلال مأدبة إفطار مع صحافيين في مدريد "أنها إمكانية"، وسط الحديث عن سعي الاتحاد الإسباني للحصول على مردود يقدر بثلاثين مليون يورو سنويا من هذا الاتفاق.

لكن روبياليس رأى أنه "من الصعب جدا الوصول إلى هذا الرقم، من الصعب جدا جدا. سنحاول الاقتراب (من هذا الرقم) قدر الإمكان".

ويريد روبياليس أيضا تغيير الصيغة الحالية للكأس السوبر التي تجمع حاليا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، من خلال توسيعها إلى مربع ذهبي يشارك فيه طرفا نهائي الكأس وبطل ووصيف الدوري.

وقد تتم الموافقة على هذه الصيغة الجديدة الإثنين خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني الذي سبق له أن أدخل تعديلا على المسابقة في 2018 بجعلها من مباراة واحدة عوضا عن مباراتي ذهاب وإياب، وقد أقيمت في طنجة المغربية حيث تغلب برشلونة على إشبيلية 2-1.

واستضافت مدينة جدة السعودية أوائل العام الحالي كأس السوبر الإيطالية التي فاز بها يوفنتوس على ميلان بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو.