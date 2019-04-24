فقبل لقاء هادرسفيلد، الجمعة، بالمرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي دخل فترات الحسم، نشر صلاح صورة له يتناول وجبة "بيتزا"، معلقا: "بينما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما".

ودفعت الصورة جماهير ليفربول للتساؤل بشأن المكان الذي يوجد به صلاح، في وقت شديد الحساسية بالموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتضح ما إذا كان صلاح طار إلى الولايات المتحدة منتصف الأسبوع، أو إذا كان المدير الفني يورغن كلوب منح اللاعبين راحة بعد لقاء كارديف، الأحد.

ولم تتوصل الصحف ما إذا كان صلاح توجه بالفعل إلى الولايات المتحدة، أم أنه في إجازة سريعة بالعاصمة الإيطالية التي كان يلعب لفريقها قبل الانتقال إلى ليفربول، أم أنه في بريطانيا والصورة قديمة.

وأبدت جماهير ليفربول قلقها بشأن الرحلات المرهقة، في حال كان صلاح قد سافر إلى دولة أخرى خلال وقت قصير بين لقاءي كارديف وهادرسفيلد.

وقال أحد متابعي لاعب منتخب "الفراعنة" على "تويتر": "لماذا أنت في الولايات المتحدة ولديك مباراة الجمعة؟".

فيما علق آخر: "لماذا سافرت إلى نيويورك؟ أحبك يا ملك".