ففي عمر 20 عاما، نجح مبابي حتى الآن في تسجيل 94 هدفا لصالح ناديه السابق موناكو والحالي باريس سان جرمان، في الدوري الفرنسي، ومع منتخب "الديوك".

وتبتعد هذه الأرقام بفارق كبير عما حققه ميسي ورونالدو، حيث سجل الأول محليا ودوليا 50 هدفا في عمر 21 عاما، في حين هز الثاني الشباك 35 مرة في السن ذاته.

وفضلا عن ذلك، بزغ نجم مبابي في كأس العالم الأخيرة الذي أقيم في روسيا، وكان أحد العوامل الحاسمة في فوز منتخب فرنسا باللقب، وهو إنجاز لم ينجح ميسي أو رونالدو في تحقيقه.

وكان مبابي انتقل من موناكو إلى باريس سان جرمان في أغسطس 2017، مقابل 180 مليون يورو.