ويأتي الخبر بعدما أشارت تقارير صحفية سابقة، إلى تدهور العلاقة بين مشجعي الفريق والنجم الفرنسي، ووصولها لمرحلة "غير قابلة للإصلاح"، عقب تصرف بوغبا الأخير بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار اللاعب الذي فاز مع منتخب "الديوك" بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، غضب مشجعي "الشياطين الحمر"، كونه لم ينضم إلى باقي زملائه لتحية الحضور كما تجري العادة في نهاية مباريات كرة القدم.

وأشارت "ليكيب" إلى الرغبة العارمة لدى المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، لضم مواطنه إلى صفوف الفريق الملكي، مستغلا الشرخ بين اللاعب وناديه.

وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت أن بوغبا (26 عاما) غير سعيد بالحياة في مدينة مانشستر، وقال لزملاء له إنه يأمل أن ينضم إلى فريق آخر، لم تسمه "ليكيب".

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى حلم بوغبا بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، موضحة أنه سيكون من الصعب تحقيقه إن بقي في مانشستر يونايتد.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد عام 2016، مقابل 95 مليون جنيه إسترليني، في رقم قياسي وقتها.