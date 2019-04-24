وفي حال خسارة أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني أمام بلنسية اليوم الأربعاء أو أمام ريال بلد الوليد يوم السبت المقبل، سيتوج برشلونة بطلا قبل أن يواجه ليفانتي مساء السبت.

ومع تحول تركيز الفريق صوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الأسبوع المقبل، اختار المدرب أرنستو بالبيردي تشكيلة خلت من ليونيل ميسي وجوردي ألبا وارتور، وهم من العناصر الأساسية، والذين جلسوا على مقاعد البدلاء اليوم.

وعقب شوط أول ممل، زاد برشلونة من إيقاعه في الشوط الثاني وحقق الفريق هدفي الحسم.

وفي وقت سابق، فاز ويسكا على إيبار 2-صفر ليتقدم للمركز 19 بينما تقدم ريال بلد الوليد إلى المركز 15 بفوزه 1-صفر على جيرونا ما ترك الضيوف في المركز 17.