وسجل مدافع الزمالك السابق علي جبر (25) الهدف الوحيد لبيراميدرز الذي انتزع الصدارة للمرة الاولى هذا الموسم.

وأهدر السوري عمر خريبين ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 31.

وكان بيراميدز فاز على الأهلي حامل اللقب الموسم الماضي 1-صفر أيضا الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة بفارق 3 نقاط أمام الزمالك الذي خاض مباراتين أقل، وبفارق 5 نقاط أمام الأهلي الذي له 3 مباريات أقل ويملك فرصة انتزاع المركز الثاني من غريمه التقليدي الزمالك في حال فوزه على المصري البورسعيدي الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.