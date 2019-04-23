وقالت صحيفة "إيبولا" البرتغالية، إن النجم الصاعد بسرعة الصاروخ في فريق بنفيكا، بات مطلوبا بقوة في يوفنتوس، بعد ترشيحه من قبل مواطنه الذي انتقل إلى "السيدة العجوز" الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وحسم يوفنتوس بالفعل اللقب الثامن على التوالي من الدوري الإيطالي، لكنه يحتاج مزيدا من الدعم من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، التي لم يفز بها منذ عام 1996.

ولفت فيلكس (19 عاما) أنظار عمالقة أوروبا، ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، في حين قدرت تقارير صحفية سعره بما يتراوح بين 100 و120 مليون يورو.

وخلال 22 ظهورا في الدوري البرتغالي، سجل فيلكس 13 هدفا وصنع 7، كما أصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية (هاتريك) في الدوري الأوروبي، منذ نجح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في ذلك عام 2007، مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وطبقا لـ"إيبولا"، فإن إدارة يوفنتوس تنظر إلى فيلكس كخليفة لرونالدو صاحب الـ34 عاما زميله في منتخب "برازيل أوروبا"، الذي ينتهي عقده مع عملاق تورينو بعد 3 مواسم.

ومن العوامل التي قد تعمل على حسم الصفقة لصالح يوفنتوس، أن وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز هو ممثل اللاعبيْن الاثنين، مما يسهل مهمته في إقناع موكله الشاب باللعب بقميص "السيدة العجوز".