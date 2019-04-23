وكانت صحيفة "أس" الإسبانية أشارت إلى "أزمة" بين صلاح وكلوب، دفعت الأول إلى التقدم بطلب للرحيل عن "أنفيلد" بنهاية الموسم الجاري.

إلا أن التقرير الذي نشرته واحدة من أشهر الصحف الإسبانية نفاه رامي عباس وكيل صلاح، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

وسجل صلاح 19 هدفا هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر بها قمة ترتيب المسابقة بالاشتراك مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال، لكن مردود لاعب منتخب "الفراعنة" هذا الموسم لم يكن كما هو في الموسم الماضي.

والاثنين، أشار الصحفي الفرنسي فريدريك كاليني في برنامج "تيليفوت" على محطة "تي إف 1" الفرنسية، مجددا إلى الخلافات بين صلاح ومدربه الألماني، التي جعلت الأول ليس بأسعد حالاته في "أنفيلد"، ويسعى إلى الرحيل.

وأوضح الصحفي أن ريال مدريد الإسباني يعد وجهة محتملة لابن الـ26 عاما، في حال رحل عن ليفربول.

وقال إنه "رغم أن صلاح ليس في قائمة أولويات المدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان، فإن كونه متاحا بنهاية الموسم الجاري قد يغير موقف النادي الملكي منه".

وكان صلاح قدم أداء مبهرا الموسم الماضي، حيث جمع لقبي أفضل لاعب والهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه خرج مصابا في الشوط الأول، مما أثر بقوة على حظوظ ليفربول الذي خرج مهزوما بنتيجة 1-3.