ويلتقي متصدرا الدوريين الإنجليزي والإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي 1 و7 مايو المقبلين، لكن يبدو أن كلوب لا ينظر لهذا النزال الآن.

وقال المدرب الألماني في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية وإسبانية: "يعتقد البعض أننا في ليفربول نفكر في لقاء برشلونة. لكن تركيزنا منصب على هادرسفيلد".

لكنه أوضح أن بعد المواجهة المحلية، فإن "علينا أن نرتاح ونتعافى ونتحضر" للقاءين المنتظرين.

وتأتي مواجهة بطل إسبانيا في وقت حساس للغاية لليفربول، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، قبل 3 جولات على النهاية.

وأشار كلوب إلى مباراة مرتقبة، الأربعاء، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث يأمل تعثر منافسه المباشر على اللقب أمام جاره اللدود.

وقال: "الأربعاء هناك مباراة أيضا. عندما واجهنا مانشستر يونايتد كان الفريق أفضل بكثير من الآن وانتهت بالتعادل السلبي. سنرى ما سيحدث في هذا اللقاء. لكن ليس لنا تأثير على أي مباراة أخرى".