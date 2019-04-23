وكان فيني، الفنان الذي سبق له أيضا ممارسة كرة القدم بشكل احترافي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع عدة أندية أهمها تشلسي وليدز يونايتد، يشير إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح خلال لقاء كارديف سيتي الأخير، الأحد.

وأعادت الركلة من جديد جدل ادعاء صلاح السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على خطأ، رغم أن الإعادة التلفزيونية من أكثر من زاوية أثبتت أنه تعرض لعرقلة واضحة من سين موريسون قائد كارديف.

ورغم قناعة جونز بأن صلاح يستحق ركلة الجزاء التي أكدت فوز ليفربول المهم على مضيفه بهدفين نظيفين، فإنه أراد على ما يبدو إطلاق نكتة بحق هداف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الممثل صاحب الـ54 عاما، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين: "كم استغرق الدب (في إشارة إلى جسد موريسون الضخم) يحتضن صلاح؟ الرجل (مدافع كارديف) وضع ذراعيه حول صلاح، والأخير رمى نفسه على الأرض في النهاية".

وأضاف: "بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة. صلاح ألقى نفسه على الأرض. لكن مهلا، لاعب كارديف أحاطه بذراعيه. أعتقد أنه كان خائفا من أن يسدد صلاح على المرمى".

واستطرد مازحا: "صلاح ربما قد ذهب إلى مدرسة دراما لم أذهب إليها أبدا".

وكان نيل وارنوك المدير الفني لكارديف، اتهم صلاح بادعاء التعرض لخطأ للظفر بركلة جزاء، مشبها إياه بالغطاس الأولمبي توم دالي.