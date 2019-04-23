وأثار اللاعب الذي فاز مع منتخب "الديوك" بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، غضب مشجعي "الشياطين الحمر" عقب خسارة النادي أمام إيفرتون بنتيجة 4-0، كونه لم ينضم إلى باقي زملائه لتحية الحضور كما تجري العادة في نهاية مباريات كرة القدم.



ودفع سلوك بوغبا كثيرين من داعمي مانشستر للمطالبة ببيعه لريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك مع تزايد التكهنات بانتقاله إلى الدوري الإسباني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة من بوغبا، حيث غرد أحدهم على تويتر قائلا: "فعل بوغبا يمثل قلة احترام لجماهير النادي".



وأضاف آخر: "بوغبا يشبه الفيروس الذي أصاب الفريق. أخشى القول بأن عليه الرحيل".



وردا على الانتقادات التي طالت بوغبا، اعتذر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بالنيابة عنه قائلا: "كل شيء سار بشكل سيء في هذه المباراة. أعتذر لجماهير مانشستر يونايتد"، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية.



وأضاف: "إيفرتون كان أفضل منا في جميع النواحي. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج أن نعمل عليها للحصول على نتيجة أفضل في المباريات القادمة. موهبة لاعبينا لم تكن كافية لربح اللقاء. لدينا فرصة التعويض في المباراة القادمة أمام مانشستر سيتي".



من جانبه أبدى نجم الفريق السابق، غاري نيفيل غضبه من سلوك بوغبا واضطرار سولسكاير للاعتذار، قائلا: "يمكننا تشبيه الأمر بوجود أعشاب ضارة في حديقة المنزل وينبغي التخلص منها".