ووفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن لاعبي "الريدز" اجتمعوا فيما بينهم في غرفة تبديل الملابس خلال فترة الاستراحة واتفقوا على التركيز على "خطة الكرات الثابتة".

وقال كلوب "لقد نفذوا الخطة بطريقة رائعة، كان اللاعبون أذكياء للغاية ونفذوا الكرات الثابتة بالشكل الصحيح، والدليل أن الهدف الأول كان من ركنية والثاني من ضربة جزاء".

وتابع "جاءت الفكرة فيما بينهم، لم أتدخل، ولم نقررها في ملعب التدريب، كل ذلك جرى في غرفة تبديل الملابس خلال فترة الاستراحة".

وأردف قائلا "نركز كثيرا على الكرات الثابتة، ونعلم أن كارديف قوي في الهجمات، لكنه يواجه بعض المشكلات في الدفاع.. من الواضح أن اللاعبين عرفوا كيف يستغلون الوضع".

وفاز أبناء كلوب على مضيفهم كارديف سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر في الدقيقة 81.

وبفوز ليفربول على كارديف، رفع "الريدز" رصيده إلى 88 نقطة ليستعيد الصدارة مجددا، بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي الذي خاض مباراة واحدة أقل.