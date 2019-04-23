وكان بنزيمة نجم الأمسية، مساء الأحد، حين سجل ثلاثة أهداف لفريقه في شباك أتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويحتل الدولي الفرنسي المركز الثاني في قائمة هدافي "الليغا" بـ21 هدفا، خلف المتصدر ليونيل ميسي (33 هدفا).

ورغم تألق بنزيمة اللافت خلال الفترة الماضية، إلا أن التقارير الإعلامية تواصل الحديث عن اسم المهاجم، الذي من المتوقع أن يلتحق بالنادي الملكي في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "مترو"، الأحد، إن المدرب زين الدين زيدان طالب مسؤولي الريال بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو، مضيفة أن الأمر يتعلق بكل من إيدين هازارد (تشلسي) وكريستيان إريكسن (توتنهام) وكيليان مبابي (باريس سان جرمان).

وذكر بنزيمة، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان على الريال التعاقد مع صاحب الرقم 9 "هذا أمر يتعلق بالنادي، لا مانع لدي".

وأضاف "أحاول التركيز على عملي وكيف أستطيع مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية".

وبشأن ما إذا كان قدوم المهاجم الجديد سيؤثر على بقاء بنزيمة ضمن تشكيلة الفريق، قال اللاعب الفرنسي "قررت البقاء في الريال، أنا حاليا أحمل قميص أفضل فريق في العالم".