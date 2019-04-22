كيليان مبابي، 20 عاما، وصل إلى هدفة رقم 30 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليستمر في مطاردة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، صاحب الـ32 هدفا في الدوري الإسباني، وذلك على صراع الفوز بالحذاء الذهبي.

وبعد حسم لقب "ليغ 1" والإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا عاد الملف البارز للظهور مجددا، بعد أسابيع من ارتباط اسم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، لا سيما بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان إلى منصبه مديرا فنيًا للفريق.

وبعد دقائق مع نهاية المباراة أمام موناكو أجرى نجم باريس سان جرمان مقابلة تلفزيونية مع قناة "كانال بلاس"، نقل عنها موقع "آس" التصريحات الأهم التي تتعلق باحتمالية رحيله إلى "الفريق الملكي".

وفي هذا السياق كان مبابي حاسما حين ذكر عبارات قليلة، بينهما كلمتان حاسمتان مؤكدا "سأظل في سان جرمان".

وأوضح مبابي: "انضممت إلى مشروع باريس سان جرمان، أنا سعيد لريال مدريد من أجل عودة زيدان، وسأشاهد مبارياته كمشجع".

وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة قد أكدت قبل أسابيع عزم ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو (315 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات مبابي.

يشار إلى أن مبابي، وحسب ما نقل موقع "آس"، يرتبط بعقد ممتد مع الفريق الباريسي حتى عام 2022، ويبدو أنه مقتنع تماما بالبقاء في ناديه الحالي، على الأقل لموسم آخر.