ورفع بنزيمة رصيده إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليحقق هذا الإنجاز للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ويتأخر ريال مدريد بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر وأربع خلف أتليتيكو مدريد.

وترك المدرب زين الدين زيدان لاعبه غاريث بيل على مقاعد البدلاء مرة أخرى، وأشرك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الهجوم بجانب بنزيمة.

لكن ثلاثي الهجوم لم يقدم الكثير في الشوط الأول، ولم يصنع سوى عدد قليل من الفرص، مما دفع الجماهير بإستاد سانتياغو برنابيو للتعبير عن غضبها.

وسرعان ما تغنت الجماهير ببنزيمة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عندما افتتح التسجيل.

وخطف جيسوس فاييخو الكرة بشكل رائع من إيناكي وليامز وانطلق ريال مدريد في هجمة مرتدة قبل أن يمرر أسينسيو إلى بنزيمة.

وضاعف من تقدم صاحب الأرض قبل 15 دقيقة من النهاية، بعدما حول ركلة ركنية من لوكا مودريتش بضربة رأس في الشباك بعد تقدير خاطئ من إياغو هيريرين حارس بيلباو.

وكاد البديل براهيم دياز أن يضيف الهدف الثالث، قبل أن يضع بيل كرة من وضع انفراد فوق العارضة.

وعوض اللاعب الويلزي الأمر بعد ذلك بلحظات عندما استفاد من خطأ آخر من هيريرين الذي انطلق خارج منطقة الجزاء في محاولة لقطع الكرة.

لكن ضربة رأس حارس بيلباو الضعيفة سقطت عند قدم بيل الذي مررها إلى بنزيمة ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.

ويملك بيلباو 46 نقطة واستمر في المركز السابع متأخرا بثلاث نقاط عن بلنسية، الذي يلعب ضد ريال بيتيس في وقت لاحق من الأحد، صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.