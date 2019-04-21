الفوز رفع رصيد "الريدز" إلى 88 نقطة ليستعيد الفريق الصدارة مجددا، بفارق نقطتين عن غريمه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

وأحرز الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف التقدم الأول للاعبي المدرب يورغن كلوب في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر المباراة ليفض الاشتباك في المباراة التي شهدت إثارة على فترات.

وفي الدقيقة 80 تمكن المصري محمد صلاح من الحصول على ركلة جزاء بذكاء ليحولها المخضرم جيمس ملنر بنجاح في شباك أصحاب الأرض

ويحلم ليفربول بتحقيق لقبه الأول في البريميرليغ منذ موسم 1989-1990 بينما يسعى مانشستر سيتي إلى الحفاظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.