ووفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد حصد فريق يوفنتوس تحت سن التسع سنوات على البطولة، بفوزه في المباراة النهائية على أتلتيكو مدريد.



وسجل جونيور 19 هدفا في خمس مباريات، وسط تشجيع جماهيري كبير وحضور دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، في المدرجات لمؤازرة حفيدها.

وكان رونالدو قد سجل، السبت، إنجازا لم يسبق أن حققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعد فوزه ببطولة الدوري مع يوفنتوس الإيطالي.



وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يحقق لقب الدوري في ثلاثة من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، التي تشمل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.



وقبل تتويجه باللقب مع يوفنتوس، فاز رونالدو بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني مع ريال مدريد.