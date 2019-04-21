وقالت صحيفة "ميرور" الإسبانية إن النجم المغربي حكيم زياش قد يلتحق الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي، بعد تألقه اللافت للأنظار، مؤخرا، مع فريقه أياكس أمستدرام.

وخطف الدولي المغربي حكيم زياش أنظار جماهير المستديرة، في مباريات دوري أبطال أوروبا، خصوصا أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16، وأمام يوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي.

وتألق زياش أدى إلى صراع عمالقة "البريمرليغ" على خدماته، من أجل ضمه إلى صفوفها في الانتقالات الصيفية القادمة، وفق ما ذكرت "ميرور".

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، يوجد على رادار مانشستر سيتي، الذي يرى فيه البديل المحتمل لإلكاي غوندوغان، مضيفا: "كما أن فرق مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول مهتمة باللاعب".

وتابعت الصحيفة: "قيمة اللاعب الحالية لا تتجاوز 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار)، وهي قيمة مغرية مقارنة مع مستواه المميز".

وتنتظر زياش، الذي سينتهي عقده مع أياكس في عام 2021، مباراة مهمة في نصف نهائي "تشامبينزليغ" أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وفي سبتمبر الماضي، توج النجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي، بعدما قدم مستوى رائعا، وسجل عددا من الأهداف.