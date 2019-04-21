وسدد توبياس هاريس رميتين حرتين قبل 4.8 ثانية على النهاية وانتزع سيكسرز الفوز.

وساهم جويل إمبيد في فوز سيكسرز بتسجيل 31 نقطة كما استحوذ على 16 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة.

وكانت مشاركة إمبيد محل شك بعد أن غاب عن المباراة الثالثة بسبب آلام بالركبة.

وسجل هاريس 24 نقطة مقابل 15 لزميله بن سيمونز الذي استحوذ على ثماني كرات مرتدة وصنع نفس العدد من التمريرات الحاسمة.

وكان كاريس ليفيرت الأفضل من صفوف نيتس، الذي افتقد جهود إد ديفيز للإصابة، إذ سجل 25 نقطة كما أحرز زميلاه ألين ودانجولو راسل 21 نقطة لكل منهما.

وسدد جاريد دادلي رميتين ثلاثيتين متتاليتين ليتقدم نيتس 59-53 في الربع الثاني وأنهاه متقدما 63-57 واستمر السجال المثير حتى اللحظات الأخيرة عندما قلب سيكسرز الطاولة قبل النهاية.