وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الحادث وقع بينما كانت المشجعة جالسة على الأرض بجانب مشجعين آخرين لفريق غلطة سراي الذي كان مقبلا على خوض مباراة في محافظة بودرور.

وذكرت تقارير محلية، أن السائق المتسبب بالحادث، فقد السيطرة عن الفرامل، فقام بصدم مركبة أخرى، ثم انحرف إلى دائرة المشجعين الكرويين.

وصدمت السيارةُ المشجعة في منطقة الظهر بشكل قوي حدا، لكن الحادث لم يؤد إلى أي إصابة خطيرة بين المشجعين الذين كانوا يرتدون لوني الفريق الأحمر والبرتقالي.

وكان المشجعون الكرويون ينتظرون مباراة بين غلطة سراي وفريق فنربخشة، وانتهت المقابلة بتعادل إيجابي 1-1.