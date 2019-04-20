وغاب اللاعب المصري محمد صلاح الذي حصد الجائزة العام الماضي، عن الترشيحات لهذا العام، فيما حل محله زميليه في ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان دايك في القائمة التي احتوت على 6 لاعبين.

وإلى جانب ماني وفان دايك، ضمت القائمة كلا من سيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنغ من مانشستر سيتي، وإيدين هازارد من تشيلسي.

وهنأت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي ترشيح ماني وفان دايك في القائمة.

ويتساءل الجميع عن سبب غياب صلاح عن القائمة، رغم عودته إلى التألق بعد فترات صيام عن التهديف أقلقت جماهير الريدز، لكنه لا يزال متصدرا قائمة الهدافين في الدوري بالمشاركة مع أغويورو برصيد 19 هدفا.

وفي المقابل، تألق المهاجم ساديو ماني وسجل 17 هدفا حتى الآن فيما يحاول المنافسة على صدارة الهدافين.

كما أظهر المدافع فان دايك مستوى فوق العادة جعله في صدارة الترشيحات لهذا العام.