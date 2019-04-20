وكان من المفترض أن يذهب الـ"ريدز" لمواجهة نيوكاسل، الأحد، الخامس من مايو، على أن يستضيف بورنموث توتنهام، الاثنين السادس من الشهر ذاته.

إلا أن المواجهتين تم تقديمهما إلى يوم السبت الرابع من مايو، مما يعني أن مانشستر سيتي سيلعب قبل منافسه ليفربول في عطلة الأسبوع التي قد تحدد الفائز باللقب.

ويواجه ليفربول برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 7 مايو، فيما يحل توتنهام ضيفا على أياكس أمستردام، الأربعاء 8 مايو.

كما تم تأجيل مواجهات كل من تشلسي أمام واتفورد وآرسنال أمام برايتون في الدوري ليوم واحد، بعد تأهل الفريقين لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويصطدم أرسنال بفالنسيا الإسباني، فيما يلتقي تشلسي أينتراخت فرانكفورت الألماني، في نصف نهائي البطولة الأوروبية الأقل شأنا.