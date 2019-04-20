وستشهد البطولة على مدار سبعة أيام من المنافسات المنتظرة حتى 26 أبريل، مواجهاتٍ حماسية تجمع بين أبطال العالم الحاليين وأبرز المنافسين وأبطال المستقبل الواعدين الذين توافدوا إلى أبوظبي – موطن الجوجيتسو-للظفر باللقب الحلم، والفوز بجوائز البطولة.

ومن بين آلاف الرياضيين المشاركين، يستعد أصحاب الهمم من أبطال الباراجوجيتسو من دولة الإمارات وخارجها للمشاركة في اليوم الأول من منافسات البطولة.

وأكمل اتحاد الجوجيتسو كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحدث الكبير، من إعداد للصالة الرياضية بأحدث الأنظمة الحديثة والأبسطة الـ11 التي تقام عليها المنافسات، واستقبال واستضافة الوفود الدولية المشاركة.

وتبدأ البطولة مع مهرجان الجوجيتسو الذي يتيح منصة مميزة للصغار وحاملي الحزام الأبيض من الكبار والأبطال من فئة أصحاب الهمم تمكنهم من إثبات وتطوير مهاراتهم.