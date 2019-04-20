وسجل للأهلي السوري عمر السومة (17 و47) والروماني نيكولاي ستانسيو (45)، وللوحدة الفنزويلي رومولو أوتيرو (71 من ركلة جزاء) والكونغولي كابونغو كاسونغو (73).

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة وتقدم للمركز الرابع موقتا، بفارق نقطة خلف الشباب الثالث الذي يستضيف الحزم السبت، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 39 نقطة في المركز السابع.

من جهة أخرى، ضمن الرائد بنسبة كبيرة البقاء في دوري المحترفين بفوزه الكبير على أحد 5-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ورفع الرائد رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز التاسع في حين بقي أحد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

في المقابل، اقترب القادسية من الهبوط الى الدرجة الثانية برفقة ضيفه الباطن، بعد فوز الثاني على الأول 2-صفر بهدفي الثنائي البرازيلي كريسان داكروز (51 من ركلة جزاء) وجوناثان بينتيس (86).

وبهذه الخسارة بقي القادسية على رصيده السابق 27 في المركز الرابع عشر فيما رفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير.