وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي تعتزم إقامة المباراة في الرابع من مايو، لكنها أكدت في بيان اليوم أنها قدمت الموعد لتقام قبلها بيوم واحد.

وقتل 18 من لاعبي ومسؤولي نادي تورينو، بين 31 لاقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في الرابع من مايو 1949، حين تحطمت طائرتهم في منطقة سوبرجا الجبلية القريبة من تورينو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت تلك التشكيلة العائدة من خوض مباراة ودية أمام بنفيكا في لشبونة الأفضل في تاريخ النادي، حيث فازت بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمسة مواسم متتالية وشكلت العمود الفقري لمنتخب إيطاليا.

وكان أوربانو كايرو رئيس تورينو دعا المسؤولين إلى تغيير موعد مباراة القمة.