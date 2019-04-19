وجاء حديث كلوب تعليقا على اختيار مجلة تايم الأميركية، صلاح كواحد من أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم في استطلاع أجرته وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو التقدير الذي جلب الفخر للنادي أيضا.

وقال كلوب إن تأثير محمد صلاح خارج الملعب يتجاوز صدى موهبته الكروية فهو "نموذج يحتذى به في العديد من الأشياء المختلفة".

و"من الجيد حقًا أن يكون لدينا (صلاح) وساديو أيضًا. كلاهما مسلمان ويعيشان في عالم يتم فيه مناقشة هذه الأشياء غالبًا بطريقة خطرة، حيث يعتقد الناس "أنهم جميعًا مثل هذا" أو "كلهم مثل ذلك".

و"نحن نعلم أن هذا غير صحيح ، لكن من الجيد أن يكون هناك شخص ممتلئ بالبهجة، مليء بالحب وأن يفعل ما يفعله بشأن دينه."

"إنه جيد للغاية مع جميع الأولاد وهو مؤثر للغاية بالنسبة لنا. وإذا كان هناك من يعتقد أنه مؤثر بالنسبة لبقية العالم، فهذا جيد، فليظهر ذلك".

وجاء تكريم صلاح بعد فيديو مسيء وصفوا فيه مشجعون من تشلسي، صلاح بـ"المفجر" بسبب دينه، وهو ما أثار موجة استياء في إنجلترا والعالم.

وقال إنه لا يعرف بالتحديد موعد ذهاب صلاح لتسلم التكريم من المجلة الأميركية، لكنه توقع أن يكون ذلك في غضون أسبوع، قائلا إن اختيار صلاح "بيان مهم للعالم".

وبعد صيام عن الأهداف استمر 8 مباريات، عاد صلاح بقوة عبر هدف وصف بالتاريخي أمام تشلسي الأسبوع الماضي، فيما قاد فريقه للصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بورتو في مباراة الذهاب بأربعة أهداف، صنع اللاعب المصري فيها الهدف الأول الذي أحرزه ساديو ماني، وأحرز الهدف الثاني.