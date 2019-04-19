وقالت صحيفتا "لا ريبابليكا" و"غازيتا ديللو سبورت" الإيطاليتان، إن أفضل لاعب في العالم 5 مرات سابقة يشعر بإحباط شديد، في أعقاب توديع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على يد أياكس أمستردام الهولندي، وهو ما يعني غياب رونالدو عن نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

إلا أن أليغري نفى هذه التقارير بشكل ضمني، عندما قال، الجمعة، أن "رونالدو مستقبل يوفنتوس".

وأضاف مدرب متصدر الدوري الإيطالي في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة فيورنتينا المقررة السبت: "لديه زملاء رائعون وسيتمتع بالشيء ذاته الموسم المقبل".

وعن شعور رونالدو (34 عاما) بخيبة الأمل، قال مدربه: "لقد كان محبطا مثل أي أحد (في الفريق). دوري أبطال أوروبا هدفنا كل موسم".

لكنه استطرد: "وجود رونالدو في الفريق لا يضمن الفوز بالبطولة. كرة القدم ليست علما. انظر إلى برشلونة (الإسباني). لقد تأهلوا إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 4 سنوات".

وانتقل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل 130 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ويعني رحيله المزعوم بعد انتهاء الموسم المقبل أنه سيقضى نصف فترة التعاقد فقط في تورينو.