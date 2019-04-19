وقال النادي إن القميص الجديد يضم "إيماءات إلى أنجح مدير فني للنادي"، في إشارة إلى بوب بيزلي، الذي يوافق عام 2019 الذكرى المئوية لميلاده.

وأوضح ليفربول أن "أكثر تفاصيل القميص الجديد لفتا للانتباه هي عودة الخطوط الطويلة، التي استخدمت لأول مرة في أوائل الثمانينات".

واعتبر أن "مصدر إلهامها الأساسي يأتي من القميص الذي ارتداه الريدز حيث، فاز بلقب الدوري والكأس في 1982-1983، الموسم الأخير من عهد بيزلي المجيد".

و"بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الداخلي من كل قميص نقشا يحمل توقيع الرجل العظيم، وتبرز علامة القميص إنجازاته الضخمة".

وقال النادي إن أطقم الملابس الأساسية لحراس المرمى في الموسم المقبل، ستكون باللون الأسود.