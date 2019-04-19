ويلتقي العملاقان الأوروبيان في نصف نهائي المسابقة القارية الأم، يومي 1 مايو في برشلونة ذهابا، وبعد أسبوع في ليفربول في لقاء الإياب.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، أعلنت إدارة برشلونة أن سعر تذكرة دخول مشجع ليفربول للقاء المقرر على ملعب "كامب نو" سيبلغ 119 يورو، وهو مبلغ مرتفع نسبيا.

ومن المنتظر أن يحضر 4620 من أنصار الفريق الأحمر مباراة الذهاب في إسبانيا.

وبعد إعلان بطل الدوري الإسباني، قرر ليفربول أن يسير على الخط ذاته، معلنا بدوره رفع سعر تذكرة دخول مشجعي "البلوغرانا" إلى ملعب "أنفيلد" إيابا إلى الرقم ذاته، 119 يورو.

ويلتقي الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أزاح برشلونة مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما تأهل ليفربول على حساب بورتو البرتغالي.