وجاءت أهداف النصر عبر المغربي عبد الرزاق حمدالله (27 و55) والنيجيري أحمد موسى (37 و78) والبرازيلي جوليانو دي باولا (45)، في مباراة بات فيها المغربي أفضل هداف في موسم واحد في الدوري السعودي، رافعا رصيده الى 29 هدفا هذا الموسم، بفارق هدفين عن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي (27 هدفا في موسم 2015-2016).

واستفاد النصر من تأجيل مباراة الهلال أمام التعاون في هذه المرحلة لمشاركة حامل اللقب في نهائي بطولة الأندية العربية (خسر أمام النجم الساحلي التونسي 1-2 في مدينة العين الإماراتية)، ورفع رصيده الى 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.

وفي مباراة ثانية أقيمت الخميس، تجاوز الاتحاد ضيفه الاتفاق 2-صفر، بهدفي عبدالعزيز البيشي (31-38).

وشهدت المباراة طرد لاعب الاتفاق حسين قاسم قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع الاتحاد رصيده الى 31 نقطة وتقدم للمركز العاشر، بينما بقي الاتفاق على رصيد 33 نقطة في المركز التاسع.