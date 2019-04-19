وسيرافق أرسنال إلى الدور المقبل، جاره اللندني تشلسي الذي تغلب على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-3 إيابا (5-3 بمجموع المباراتين)، بينما عاد إينتراخت فرانكفورت من بعيد ليتأهل على حساب بنفيكا البرتغالي، بفوزه عليه إيابا الخميس في ألمانيا 2-صفر بعد خسارته ذهابا في البرتغال 2-4.

أما آخر المتأهلين إلى نصف النهائي فكان فالنسيا الإسباني الذي جدد فوزه على مواطنه فياريال 2-صفر (5-1 بمجموع المباراتين).

وسيجمع نصف النهائي بين أرسنال وفالنسيا من جهة، وتشلسي وإينتراخت فرانكفورت من جهة أخرى.

على ملعب سان باولو في مدينة نابولي، ثبت فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري تفوقه على المضيف بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بتسديدة حرة رائعة من مسافة بعيدة (36).

لكن احتفال أرسنال ببلوغ نصف النهائي المسابقة القارية للموسم الثاني تواليا وفي مشاركته الثانية فيها بعد 19 موسما في دوري الأبطال، عكرته إصابة تعرض لها لاعبه الويلزي آرون رامسي بدا أنها في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، واضطرته للخروج من أرض الملعب بعد نحو نصف ساعة من بداية المباراة، وترك مكانه للأرميني هنريك مخيتاريان.

وفي حال أبعدت الإصابة رامسي (28 عاما) حتى نهاية الموسم، سيكون قد خاض الخميس مباراته الأخيرة مع أرسنال، اذ انه سينضم في الموسم المقبل إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وأتت مباراة أرسنال ونابولي بإيقاع متوسط ومحاولات جدية خجولة.