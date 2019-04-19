في المباراة الأولى على ملعب الجيش في السويس، سجل عمر السعيد (37) ويوسف ابراهيم "أوباما" (47) ليرفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة مقابل 37 نقطة للإسماعيلي صاحب المركز السابع ووصيف بطل الموسم الماضي.

ورجحت كفة الزمالك في الشوط الأول، وكان الأخطر والأكثر فاعلية أمام مرمى الإسماعيلي الذي نجح حارسه محمد فوزي في التصدي لعدة كرات خطرة، لكن شباكه اهتزت بعد خطأ دفاعي استغله عمر السعيد وافتتح التسجيل (37).

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف أوباما الهدف الثاني مستغلا تمريرة من عمر السعيد انفرد على أثرها ووضع الكرة على يمين فوزي (47).

في مباراة مؤجلة من المرحلة 25 على ملعب بتروسبورت، يدين بيراميدز بتجديد الفوز على الأهلي حامل اللقب لهدافه البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينيو الذي سجل الهدف الوحيد (14)، رافعا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الزمالك، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدرين.

ويملك كل من الأهلي وغريمه الزمالك مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركتهما في المسابقات الإفريقية، علما بأن الأول ودع دوري الأبطال خالي الوفاض من ربع النهائي، فيما تأهل الثاني إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وأضاع مهاجموه عدة فرص سهلة، فيما استغل بيراميدز المتراجع إلى الدفاع واحدة من فرصه القليلة بعد تسديدة لكينو من حدود المنطقة وضعها على يسار محمد الشناوي (14).

واستمر ضغط الأهلي، وأخرج أحمد الشناوي حارس بيراميدز رأسية المغربي وليد ازارو بصعوبة الى ركلة ركنية (32).

وفي الشوط الثاني، تكررت محاولات الأهلي وسط حالة من الإرباك في دفاع بيراميدز، وأهدر الأنغولى جيرالدو فرصة ادراك التعادل بعد عرضية متقنه تابعها بجوار القائم الايسر وهو في انفراد تام (47)، واخرى عندما تابع برعونة الكرة بعد خطأ دفاعي ونجح أحمد الشناوي في إبعادها (68).

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال مدرب بيراميدز الأرجنتيني رامون دياز "مثلما توقعنا، جاءت المباراة قوية. لعبنا أمام فريق قوي واستطعنا التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "بيراميدز كان حاضرا ذهنيًا واللاعبون قدموا كل ما عليهم داخل ملعب اللقاء. المباراة كانت سجالا بين الفريقين وحضور الجماهير زادها جمالًا لأن الجمهور يشجع اللاعبين على تقديم أداء قوي داخل الملعب".