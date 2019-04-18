وكان نيمار (27 عاما) قد رحل عن صفوف برشلونة الإسباني صيف عام 2017، وانضم إلى النادي الفرنسي، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده، البالغ 222 مليون يورو.

وقال ريفالدو في حوار مع المحطة الإذاعية "أوندا سيرو" الإسبانية: "نيمار ارتكب خطأ كبيرا بالرحيل عن برشلونة، وعليه الاعتراف بذلك".

وتابع: "أتمنى أن يعود مجددا لبرشلونة، وإذا لم يتواجد في الكامب نو، فعليه الانتقال لريال مدريد".

ومنذ انضمامه إلى صفوف سان جرمان، لم يظهر النجم البرازيلي بالمستوى المطلوب منه، مما دفع صحفا إسبانية للحديث عن شعوره بالندم من هذه الخطوة.