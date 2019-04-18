وأوضحت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن الحصول على تعليق من أتليتيكو مدريد أو دييغو كوستا، بهذا الخصوص.

وأوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اللاعب ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى، عقب إهانته للحكم بعد طرده خلال الخسارة 2-صفر أمام برشلونة في السادس من أبريل، مما يعني أنه سيغيب عن بقية مباريات فريقه هذا الموسم.

وأفادت عدة صحف، منها "آس" و"الباييس" و"ماركا"، أن كوستا علم الأربعاء أن النادي سيفرض عليه غرامة بسبب سوء التصرف، مما جعله يمتنع عن المشاركة في المران يوم الخميس، بالرغم من كونه لائقا.

ووجه مدير عام النادي، كليمنتي بالبيردي، انتقادات إلى كوستا بعد الهزيمة أمام برشلونة، والتي ضمنت للفريق الكتالوني التتويج بلقب الدوري إلى حد بعيد.

وقال إن سلوك كوستا "يستحق الإدانة وألحق ضررا بالغا بالنادي"، رغم أن المدرب دييغو سيميوني أظهر تسامحا أكبر مع اللاعب.

وقال سيميوني في مقابلة مع موقع "غول دوت كوم"، نشرت الخميس: "كوستا لاعب صعب المراس ويقوم في بعض الأحيان بأمور تجعلنا نعاني، تماما كما حدث في ملعب كامب نو، عندما كنا بحاجة إلى جهوده بالفعل".

واستطرد قائلا: "لكنني لا أحكم على اللاعبين من واقعة واحدة، بل أقيمهم استنادا إلى كل العوامل. هناك جوانب إيجابية كثيرة يتمتع بها دييغو".

وسيحل أتليتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثاني متأخرا بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر قبل ست مباريات من ختام الموسم، ضيفا على إيبار في الدوري، يوم السبت.