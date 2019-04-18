وفاز ليفربول بـ4-1 على بورتو، مساء الأربعاء، ليضرب بذلك موعدا مع الفريق الكتالوني، الذي تأهل بدوره على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقدم مدافع "الريدز" الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مباراة رائعة، مساء الأربعاء، ونجح في تسجيل هدف ليواصل أغلى مدافع في العالم عروضه الرائعة.

وعقب اللقاء، قال فان دايك لأحد الصحفيين، الذي سأله ماذا سيفعل ليفربول لإيقاف ميسي "لا أعرف، سنرى، ستكون مباراة رائعة لنا جميعا".

وتابع "الأمر يتعلق بالأداء الجماعي لنا جميعا، نحن لا نواجه ميسي وحده، نحن نواجه فريقا كاملا قويا، وأعتقد أن اللعب بشكل جماعي هجوما ودفاعيا كوحدة واحدة، هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التفوق على ميسي وبرشلونة".

وأوضح "لا شك أن الأمر سيكون صعبا جدا، لأننا سنواجه أفضل لاعب في العالم".

وتهرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من الرد على سؤال بشأن المواجهة مع ميسي، وقال إن كل تركيزه حاليا منصب على مباراة كارديف سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، والمقررة يوم الأحد المقبل.

وأضاف "المباراة مع برشلونة ستكون صعبة جدا ورائعة، سنبذل قصارى جهدنا، ونرى ما سيحدث".