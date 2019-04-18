وأوضت الصحيفة أن إدارة "البلوز" باتت مستعدة للسماح لهازارد بالرحيل عن ملعب "ستامفورد بريدج"، مضيفا أنها قررت تخفيض قيمته من أجل تسهيل انتقاله إلى النادي الملكي.

وتريد إدارة النادي الإسباني شراء هازارد بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، فيما يصر تشلسي على 116 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إنجليزية قولها إن تشلسي يدرس تخفيض تلك القيمة إلى 103 أو 105 ملايين يورو، من أجل تسهيل رحيل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وتابعت: "في حال تمت الصفقة، فإن تشلسي سيضع راداره على لاعب ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، الذي يحتل المركز الثاني في سجل هدافي الدوري الفرنسي برصيد 19 هدفا بعد النجم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان".

وأشارت تقارير صحفية، الأسبوع الماضي، إلى أن نجم تشلسي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف الريال، فيما يواصل الطرفان التفاوض بشأن الأمور المادية.

وكان اللاعب البلجيكي أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث قال في إحدى لقاءاته الصحفية: "ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا".