ودخل مان سيتي اللقاء ساعيا لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب توتنهام، وانتهت بفوز "السبيرز" بهدف دون مقابل.

ورغم أن فريق مانشستر نجح في الفوز في مباراة الإياب، مساء أمس، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إلا أنه أقصي من المنافسة الأوروبية، بسبب أفضلية توتنهام بهدف خارج أرضه، وهو ما اعتبره متابعون إقصاء مرّا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإن مرارة الإقصاء ظهرت على حساب مانشستر سيتي على تويتر، الذي نشر تغريدة "ملخبطة وغير مفهومة"، مباشرة بعد إعلان الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويبدو أن المكلف بتدبير الصفحة لم يكلف نفسه عناء صياغة جملة مفهومة، حيث تضمنت التغريدة عددا من الأحراف غير المتناسقة (wfiuhefijvbeojefvno...)، والتي تشير إلى حالة الغضب التي انتابت كل مشجع للفريق بعد الخروج غير المتوقع من ربع نهائي "التشامينزليغ".

واستغرب متابعون من هذا التعامل "غير الاحترافي" لصفحة فريق كبير من حجم "مان سيتي"، مشيرين إلى أن الهزيمة والإقصاء قاعدتين من قواعد كرة القدم، وأن الأمر لا يعني نهاية العالم.

في المقابل، قال المدرب بيب غوارديولا إن فريقه "سيقف سويا" وسيقاتل من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء حلم تحقيق أربعة ألقاب، يوم أمس، مضيفا "كانت نهاية قاسية لكن هذا ما حدث وعلينا تقبله".

وتابع المدرب الإسباني "للأسف كانت نهاية سيئة وقاسية لنا لذا أوجه التهنئة إلى توتنهام وأتمنى له حظا موفقا في الدور قبل النهائي.. أنا فخور باللاعبين والجماهير. لم أسمع مثل هذا التشجيع منذ أن حضرت إلى مانشستر لكن كرة القدم لا يمكن توقعها".

ويستضيف سيتي منافسه توتنهام مرة أخرى في الدوري يوم السبت، إذ يتنافس ضد ليفربول على الصدارة قبل جولات قليلة عن ختام "البريمرليغ".