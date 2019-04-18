وشارك الحارس، البالغ من العمر 26 عاما والمنضم من بنفيكا في 2014، في 203 مباريات في مختلف المسابقات مع أتلتيكو مدريد وحقق رقما لافتا بخروجه بشباكه نظيفة في 115 مباراة.

وقال أوبلاك لموقع النادي على الإنترنت: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني وقعت على تمديد عقدي لأظل هنا. سأبذل كل ما في وسعي لأدافع عن ألوان قميص الفريق، وسأواصل العمل بجدية".

وكان أوبلاك أحد العناصر المهمة في تشكيلة أتليتيكو مدريد، التي أحرزت لقب الدوري الأوروبي في 2018، وتأهلت لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2016 لتخسر اللقب أمام ريال مدريد.

وفاز أوبلاك بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى، حيث كان صاحب أقل عدد من الأهداف تدخل مرماه مقارنة بعدد المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني في آخر ثلاثة مواسم.

وسيحل أتلتيكو، الذي يحتل المركز الثاني متأخرا بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل ست جولات على نهاية الموسم، ضيفا على إيبار في الدوري يوم السبت المقبل.