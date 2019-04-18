وكان الفوز سيضمن اللقب لسان جرمان، مع تبقي ست مباريات، لكنه أضاع تقدمه بهدف داني ألفيس، وترك التفوق لأصحاب الضيافة بأهداف دييغو كارلوس، وعبد المجيد واريس، بالإضافة إلى هدف ذاتي لألفيس.

وقلص ماتيهان جوكلو الفارق للزوار قبل دقيقة على النهاية، في أول مشاركة له في الدوري، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان الأداء مخزيا من سان جرمان، الذي يملك 81 نقطة من 32 مباراة، ويتفوق بفارق 17 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني.

وسيتوج فريق المدرب توماس توخيل، الذي نال نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري، باللقب يوم الأحد إذا فاز على ضيفه موناكو.

وفقد سان جرمان جهود المصابين نيمار وإدينسون كافاني وتياغو سيلفا وماركينيوس وتوماس مونييه، مما دفع توخيل للشكوى قبل أيام من غياب العمق بتشكيلته.

وغاب ماركو فيراتي وخوان بيرنات للإيقاف، بينما حصل كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا على راحة قبل مواجهتي موناكو يوم الأحد في الدوري، وستاد رين في نهائي كأس فرنسا يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان سان جرمان بلا أنياب هجومية باستثناء تسديدة من إيريكتشوبو-موتينغ، ارتدت من القائم في الشوط الثاني.

لكن النادي الفرنسي افتتح التسجيل عبر ألفيس بعد 19 دقيقة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، بعد تمريرة عرضية من ليوناردو باريديس.

ومنح كارلوس التعادل لنانت من ضربة رأس، ليصبح سان جرمان، الذي تعرض لهزيمة مذلة 5-1 من ليل يوم الأحد الماضي، مهتزا.

ووضع واريس أصحاب الضيافة في المقدمة قبل الاستراحة، ثم عزز نانت تفوقه بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، حين تابع كارلوس ركلة ركنية لكن الكرة اصطدمت بألفيس وسكنت شباك جيان لويجي بوفون.

واحتفل جوكلو (20 عاما) بأول مباراة له في دوري الأضواء بتسجيل هدف من تسديدة منخفضة.

وبهذا الانتصار ارتقى نانت للمركز 14 برصيد 37 نقطة بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط.